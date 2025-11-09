Konya’nın Karapınar ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Gökhan Bişkin (36) hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Selçuk Kav (38) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. Gökhan Bişkin’in kontrolünü yitirdiği 68 AEV 655 plakalı otomobil, yol kenarına çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Bişkin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde ağır yaralanan Kav, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökhan Bişkin’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.