30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılında Ankara’da kutlamaların merkezi Çankaya olacak. Çayyolu Atapark’ta düzenlenecek resmi törenle başlayacak etkinlikler, Grup Boyalı Kuş ve Ayşegül Fırat konserleriyle sona erecek.

Çankaya Belediyesi, Büyük Taarruz’un 26 Ağustos 1922’de Afyonkarahisar’da başladığını ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlandığını hatırlatarak, bu yılki kutlamaları kapsamlı bir programla organize ediyor. Gün boyu sürecek etkinliklerde Çankaya Gençlik Bandosu, HOYTUR Halk Dansları Gösterileri ve çeşitli konserler yer alacak. Ayrıca Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, "Bir Cumhuriyet Şarkısı" film gösterimine ev sahipliği yapacak.

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı’nda ise akşam saat 19.30’da Grup Boyalı Kuş ve Ayşegül Fırat sahne alacak.

Başkan Hüseyin Can Güner’den Davet

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandığı Büyük Zafer’in 103. yılını en güzel şekilde kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı kutlamalarımıza davet ediyorum. Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere gururla aktarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kutlama Programı Detayları:

Çayyolu Atapark Resmi Töreni – Saat 10.00

Atatürk Anıtına çelenk takdimi, Çankaya Gençlik Bandosu ve HOYTUR Halk Dansları Topluluğu gösterileri

Kızılay Zafer Anıtı – Saat 11.00

Atatürk Anıtına çelenk sunumu

Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Önü – Saat 12.00

Gençlik Bandosu gösterisi

Halk Dansları Topluluğu gösterisi

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – Saat 19.30

30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri (Boyalı Kuş, Ayşegül Fırat)

Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi – Saat 20.00

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" film gösterimi

Bando Güzergâhları:

10.00 – Atapark Resmi Tören

12.00 – Kızılay Güvenpark

14.00 – Bahçelievler 7. Cadde

15.30 – İsmet İnönü Parkı

17.00 – Kuğulu Park