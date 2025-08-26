Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Ağustos 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)

Muhabir: DemirörenHaber Ajansı