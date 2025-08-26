Türkiye’nin başkenti Ankara, sadece siyasi kimliğiyle değil, aynı zamanda önemli bir öğrenci kenti olmasıyla da dikkat çekiyor. Gazi, Hacettepe, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan şehir, her yıl on binlerce üniversite öğrencisini ağırlıyor. Peki, 2025 itibariyle Ankara’da öğrenci olmak ne demek? Hem yaşam maliyetleri hem de yaşam kalitesi açısından başkent öğrencilere ne sunuyor?

Kira Fiyatları: Artış Devam Ediyor!

2023’ten itibaren tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da kiralar yükselişte. 2025 Ağustos itibariyle Ankara’nın öğrenci yoğunluğu yüksek semtlerinde kira fiyatları şöyle:

Eryaman / Etimesgut: 1+1 daireler 10.000 - 14.000 TL

1+1 daireler 10.000 - 14.000 TL Beşevler / Bahçelievler / Emek: 1+1 veya 2+1 daireler 15.000 - 20.000 TL

1+1 veya 2+1 daireler 15.000 - 20.000 TL Çankaya (Kızılay – Kolej civarı): 1+1 daireler 18.000 TL'den başlıyor

1+1 daireler 18.000 TL'den başlıyor ODTÜ çevresi (100. Yıl, Balgat): 2+1 daireler ortalama 16.000 - 22.000 TL

Öğrenciler için KYK yurtlarına başvurmak hala en ekonomik seçenek olarak kabul edilse de, yurt kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle pek çok öğrenci özel yurtlara ya da ev arkadaşlığına yönelmek zorunda kalıyor.

Yaşam Giderleri Yüksek, Burslar Yetersiz!

Kira dışında öğrencilerin karşılaştığı temel harcamalar da artmaya devam ediyor. Market fiyatlarındaki artış, ulaşım ve sosyal yaşam masraflarıyla birleşince, bir öğrencinin Ankara’daki ortalama aylık gideri 18.000 – 22.000 TL’yi bulabilirken, KYK bursu ise hala 2.000 TL seviyesinde kalmış durumda. Bu rakam, bir öğrencinin sadece birkaç günlük ihtiyacını karşılayabiliyor.

En Azından Ulaşım Avantajlı, Şehir Planlı!

Ankara, öğrenciler için ulaşım açısından Türkiye’nin en erişilebilir şehirlerinden biri olmayı sürdürmeye devam ediyor. Metro, Ankaray, EGO otobüsleri ve minibüs hatları sayesinde şehir genelinde ulaşım rahat. Aylık öğrenci abonman kartı ile sınırsız ulaşım 450 TL. Ayrıca üniversitelerin servis sistemleri de öğrencilere kolaylık sağlıyor.

Sosyal Yaşam Dengeli ama Sakin!

Ankara, İstanbul’un hareketli sosyal hayatına göre daha sakin olsa da kültür ve sanat etkinlikleriyle öğrencilere farklı olanaklar sunuyor. Devlet tiyatroları, konser salonları, sergi alanları ve öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinlikler ile sosyal yaşam canlı tutulmaya devam ediyor.

En popüler öğrenci noktaları:

Bahçelievler 7. Cadde

Tunalı Hilmi Caddesi

Kızılay AVM – Sakarya Caddesi

ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent kampüs içi sosyal alanları