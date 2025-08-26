Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarife açıklamaları ve Fed yönetimine müdahalesi ile yeniden dalgalandı. Fed’in parasal gevşeme patikasına ilişkin belirsizlikler sürerken, Trump’ın açıklamaları risk algısını artırdı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed yasasının kendisine tanıdığı yetkileri hatırlatarak, Fed Yönetim Kurulu üyesi Cook’un görevden alındığını duyurdu. Trump, Cook’un bazı mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğuna dair yeterli neden olduğunu öne sürerek, iki ayrı mülk için “birincil ikametgah” beyanı verdiğini iddia etti.

Analistler, bu kararın Fed’in bağımsızlığına gölge düşürdüğünü vurgularken, gelişmenin yatırımcılar nezdinde hükümet ile Merkez Bankası arasındaki anlaşmazlıkların ilk açık müdahalesi olarak görüldüğünü belirtti.

Trump’tan Yeni Tarife Tehditleri

Trump ayrıca, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere yönelik sert mesajlar verdi. Bu ülkeler vergiyi kaldırmazsa, ek gümrük tarifeleri uygulanacağını ve ABD’nin yüksek korumalı teknoloji ile çip ihracatına kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.

Çin’e de doğrudan mesaj gönderen Trump, mıknatıs ihracatında yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yüzde 200’e varan gümrük vergileri getirebileceklerini söyledi. Güney Kore’yle ise yüzde 15’lik gümrük tarifesi anlaşmasının devam edeceğini duyurdu.

Ukrayna-Rusya hattına da değinen Trump, Moskova’nın anlaşmaya yanaşmaması halinde ağır yaptırımların devreye alınacağını yineledi.

Küresel Piyasalarda Satıcılı Seyir

Trump’ın açıklamalarının ardından New York Borsası satıcılı kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq yüzde 0,22, Dow Jones ise yüzde 0,77 düşüş gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,31’e yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3.377 dolara çıktı. Dolar endeksi yüzde 0,6 yükselerek 98,3 seviyesinden kapanış yaptı.

Avrupa borsaları da satış baskısı altında kaldı. Almanya’da DAX 40 yüzde 0,4, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,2, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,6 geriledi. Bugün Avrupa endeks vadeli kontratları negatif açılış yaptı.

Asya piyasaları da tarife endişeleriyle geriledi. Nikkei 225 yüzde 0,9, Şanghay Bileşik yüzde 0,2, Hang Seng yüzde 0,2 ve Kospi yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul Rekor Tazeledi

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi yüzde 0,93 yükselişle 11.477,80 puandan kapanarak tüm zamanların rekorunu yeniledi. Gün içinde 11.519,64 puanla tarihi zirve görüldü.

Dolar/TL 40,99 seviyesinden kapanırken, yeni günde 41,01’den işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100’de 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Bugün Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

10.00 Türkiye, Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri

15.30 ABD, Temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri

16.00 ABD, Haziran ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, Ağustos ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, Ağustos ayı New York Fed tüketici güven endeksi