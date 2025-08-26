Komedyen Mesut Süre, günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Kendisine yönelik taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından, Süre’nin sunduğu İlişki Testi programı iptal edildi. Bu gelişme yalnızca Süre ile sınırlı kalmadı; peş peşe gündeme gelen ifşalar, sanat ve medya dünyasındaki farklı isimleri de tartışmaların odağına taşıdı.

İlişki Testi yayından kalktı

Mesut Süre’ye yönelik iddiaların sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından yapım ekibinden açıklama geldi. Kararda, “Ortaya çıkan iddialar nedeniyle programın devamı uygun görülmemiştir. Mağdurların yanındayız” denildi. Açıklamanın ardından programın resmi hesaplarındaki içerikler de kaldırıldı.

Sektörde domino etkisi

Mesut Süre’yle başlayan taciz tartışmaları, kısa sürede farklı isimlere de sıçradı. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın’ın kendisine yazılı ve sözlü tacizde bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafçı Dilan Bozyel ise oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silahlı taciz iddiasında bulundu.

Mesut Adlin hakkında mesaj krizi

Bir diğer gündem konusu ise fotoğrafçı Mesut Adlin oldu. Adlin’in küçük yaştaki biriyle yazışmaları sosyal medyada paylaşıldı. Manifest grubu bu gelişmenin ardından Adlin ile iş birliğini sonlandırdı. Adlin ise mesajların kırpıldığını ve manipüle edildiğini savundu.

Tepkiler büyüyor

İddialar karşısında sanat camiasından farklı tepkiler geldi. Aslıhan Gürbüz ve Bahar Şahin mağdurlara destek verirken, Gülşen’in “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” açıklaması tartışma yarattı.