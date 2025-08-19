Ankara’da ‘06 BCK’ plakalı araçtan inen Bucak aşireti mensubu Memduh Bucak ile tartıştığı kişi arasında çıkan kavgada silah kullanıldı. Olay anı sosyal medyada paylaşılan videoyla kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde, Memduh Bucak’ın tartıştığı şahsı bacaklarından vurduğu açıkça görülüyor.

İddiaya göre, taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayın ardından yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Memduh Bucak ise polise teslim oldu.

Memduh Bucak serbest bırakıldı!

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından, aynı gün mahkemeye çıkarılan Memduh Bucak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay Anı Sosyal Medyada!

Gazeteci Timur Soykan’ın paylaştığı video, saldırı anını net şekilde ortaya koyuyor. Görüntülerde, ‘06 BCK’ plakalı araçtan inen Memduh Bucak’ın tartıştığı şahsa yöneldiği, ardından bacaklarından silahla ateş ettiği anlar yer alıyor. Video, sosyal medyada hızla yayılırken, olayın şiddeti kamuoyunda tepki çekti.

DİP NOT; Bucak Aşireti, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde köklü tarihi olan, genellikle bölgesel ve sosyal bağları güçlü bir aşiret olarak biliniyor. Aşiret mensuplarının bir arada hareket ettiği ve kendi aralarındaki ilişkilerde aşiret bağlarının önemli rol oynadığı ifade ediliyor.