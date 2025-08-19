Kolombiya Zirvede, Türkiye Hemen Ardında

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) son raporu, Türkiye’deki yoğun mesaiyi ortaya koydu. Türkiye’de çalışanlar haftada ortalama 45,7 saat çalışıyor. Bu rakamla Türkiye, 47,6 saatle ilk sıradaki Kolombiya’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

OECD Ortalaması 37 Saatte Kaldı

Listenin üçüncü sırasında 45 saatle Meksika, dördüncü sırasında 44,6 saatle Kosta Rika, beşinci sırasında ise 42,6 saatle Şili yer aldı. OECD ülkelerinin genel ortalaması ise yaklaşık 37 saat olarak kaydedildi.

Her Altı Çalışandan Biri 60 Saatin Üzerinde Mesai Yapıyor

Türkiye’de mesai sürelerinin yüksekliği, iş–yaşam dengesini de olumsuz etkiliyor. OECD verilerine göre ülkede çalışanların %15,1’i haftada 60 saatin üzerinde çalışıyor. Bu oran, örgüt genelinde ortalama %4,4 seviyesinde.