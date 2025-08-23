Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Karaoğlan Mahallesi’nde yürüttükleri rutin temizlik çalışmaları sırasında yol kenarında bir çanta buldu. İçinde altın, nakit para, kredi kartları ve kişisel eşyaların yer aldığı çanta, personel tarafından vakit kaybetmeden amirlerine teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucu çantanın emekli öğretmen Necati Erkmen’e ait olduğu belirlendi ve eşyalar eksiksiz şekilde sahibine ulaştırıldı.

Gösterdikleri dürüstlük nedeniyle temizlik personeli Şenol Özdemir, Benan Polat ve Yalçın Taraz’ı makamında ağırlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çalışanları tebrik ederek teşekkür belgesi ve altınla ödüllendirdi. Odabaşı, “Personelimiz Gölbaşı Belediyesine yakışır şekilde onurlu ve ahlaklı bir davranış sergiledi. Kendileriyle gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Odabaşı ayrıca, belediyecilik anlayışlarının temelinde halka güven vermenin yattığını vurgulayarak, “Hemşehrilerimize ‘Gölbaşı emin ellerde’ demiştik. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz de buldukları çantayı hiç tereddüt etmeden yetkililere teslim ederek bunun en güzel örneğini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Çantasına kavuşan emekli öğretmen Necati Erkmen ise duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Maddi değer bir yana, içindeki tüm kişisel eşyalarıma yeniden kavuşmak beni çok sevindirdi. Eski bir temizlik işçisinin oğlu olarak bu davranışın değeri benim için çok daha büyük. Bu insanları yetiştirenleri ve onlarla çalışanları yürekten kutluyorum” dedi.