Gölbaşı Belediyesi, vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla “Dönüştür, Hediye Kazan!” projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, kampanyayla hem çocuklar hem de toplum genelinde çevre farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Projeye katılan vatandaşlar, evlerinde, okullarında veya iş yerlerinde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları belirlenen Atık Getirme Merkezlerine teslim ederek puan kazanabilecek. Karton, kâğıt, alüminyum, metal, yanık yağ ve cam gibi malzemelerin teslim edilmesiyle biriken puanlar, çeşitli hediyelerle takas edilebilecek.

Kampanyada Ödül ve Puan Sistemi Şu Şekilde:

Barbie Bebek: 216 Puan

Basketbol Topu: 90 Puan

Oyuncak Bebek / Oyuncak Araba: 72 Puan

Voleybol veya Futbol Topu / Zeka Küpü: 54 Puan

Bulaşık Deterjanı ve Sünger / Kolonya: 36 Puan

Sabun / Anahtarlık: 18 Puan

Vatandaşlar, atıklarını Eymir Mahallesi Manyas Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi Mevlana Parkı Girişi üzerindeki Atık Getirme Merkezleri’ne teslim edebilecek.

Başkan Odabaşı: “Geri Dönüşüm, Geleceğe Yatırımdır”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çevre bilincinin erken yaşta kazanılması gerektiğini vurgulayarak, “Geri dönüşüm sadece bugünü değil, geleceğimizi de korumak için büyük önem taşıyor. ‘Dönüştür, Hediye Kazan!’ kampanyamızla evlerde biriken atıkların değerini göstermek ve çocuklarımızı ödüllendirmek istiyoruz. Amacımız, geri dönüştürülebilir atıkları toplamakla kalmayıp halkımızı bu konuda motive etmek ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek” dedi.

Başkan Odabaşı, tüm hemşehrilerini kampanyaya katılmaya ve atıklarını getirerek ödüllerini almaya davet etti.