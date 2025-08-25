Tutuklu belediye başkanları Zeydan Karalar'a destek vermek amacıyla Adana’dan İstanbul Silivri’ye yürüyüş başlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları üyeleri, yürüyüşlerinin 17. gününde Ankara’ya ulaştı.

"Adalet İçin Yürüyoruz" sloganıyla yola çıkan gençler, özellikle görevden alınarak tutuklanan belediye başkanlarının serbest bırakılması ve halkın iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Yol boyunca birçok kentte halktan ve sivil toplum örgütlerinden destek gören gençler, Ankara girişinde de coşkulu ile karşılandı.