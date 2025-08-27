OGM Pictures imzalı ve Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği, Star TV ekranlarında yayınlanacak diziye katılan Gökçe Bahadır, hikâyeye “Sevda” karakteriyle dahil olacak.

Gökçe Bahadır “Sevda” Rolünde

Dizinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluy yer alırken, senaryosu Seda Altaylı Turgutlu tarafından kaleme alınıyor. Bahadır, dizide medya patronu “Cemal”in (Engin Şenkan) kızı “Sevda” rolüne hayat verecek.

“Ömer”den Sonra Ekranlara Dönüyor

Gökçe Bahadır, OGM Pictures’ın büyük ses getiren dizisi “Ömer” ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Başarılı oyuncu, şimdi aynı yapım şirketinin bir diğer dev projesi “Kral Kaybederse” ile televizyon ekranlarına dönüş yapmaya hazırlanıyor.