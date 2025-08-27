Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakan Kurum, Bakanlık'ta gerçekleştirilen kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Kurum, 'Kentsel dönüşüm projelerimiz başta olmak üzere Aydın'da sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, ilçelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Şehrimizi riskli yapı stokunu yenileyerek, afetlere hazırlıklı hale getireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk ve ilgili bürokratlar da bulundu.

