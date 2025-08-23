Son günlerde ünlü isimleri sarsan taciz iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bir fotoğrafçının sosyal medyadaki ifşasıyla başlayan süreçte, birçok ünlü oyuncu taciz iddialarıyla anılmaya başlandı. Aralarında Burak Deniz, Mehmet Yılmaz Ak, Ozan Güven gibi tanınmış isimlerin bulunduğu listeye her geçen gün yeni oyuncular ekleniyor.

Tepkilerin büyümesi üzerine sosyal medyada #TacizcilereRolYok etiketi kısa sürede gündem oldu. Onur Seyit Yaran, Berk Oktay, Uraz Kaygılaroğlu, Demir Demircioğlu ve İlhan Şen gibi pek çok oyuncu da tepkilerin hedefi haline geldi.

Taciz iddialarına sessiz kalmayan ünlü oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şekerci, “Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana DM’den yazın ve bu durum değişsin” sözleriyle tavrını ortaya koydu.

Şekerci, önümüzdeki dönemde Tayanç Ayaydın ile aynı dizide rol alacak olması nedeniyle yaptığı açıklamayla daha da dikkat çekti.

Öte yandan iddiaların hedefinde bulunan oyunculardan biri olan Mehmet Yılmaz Ak konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.