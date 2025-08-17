Valilikten yapılan açıklamada, proje alanının bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi 1900 hektar veya 900 hektar değil, 9,99 hektar olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Proje için 24 Mart 2025 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze resmi başvuru yapılmıştır. İlgili kurum görüşleri alınmış, proje tanıtım dosyasında faaliyet sırasında oluşabilecek çevresel etkiler değerlendirilmiş ve gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Alınacak tedbirler doğrultusunda çevresel etkilerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin altında kalacağı tespit edildiğinden, 18 Temmuz 2025 tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir.”

Valilik, kararın Anayasa’nın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabi olduğunu vurgulayarak, “İdari işlemin dava konusu edilmesi yargı denetiminin sağlanması açısından doğal ve önemlidir. Yönlendirme yapıldığına dair iddialar asılsızdır” ifadelerini kullandı.

