Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe’ye konuk oldu. Mücadele 0-0 sona ererken, her iki takım da kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

dakikada Göztepe’den Juan, ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

dakikada Fenerbahçe’den Oosterwolde kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Okan Buruk ve Marcel Licka’dan Maç Sonu Açıklamaları İçeriği Görüntüle

90+2. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Talisca’nın kullandığı atışta kaleci Lis gole izin vermedi.

Puan Durumu

Beraberliğin ardından Fenerbahçe, bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 1’e yükseltti.

Göztepe ise aldığı 1 puanla toplam 4 puana ulaştı ve 2. hafta sonunda üst sıralarda yer aldı.

Gelecek Hafta Programı

Fenerbahçe 3. haftada sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak.

Göztepe ise deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.