Libya açıklarında 95 düzensiz göçmeni taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya Kızılayı Akdeniz'de, Humus kenti açıklarında iki göçmen teknesinin battığını duyurdu. Açıklamada, ilk teknede bulunan Bangladeşli 26 düzensiz göçmenden 4'ünün boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi. Batan ikinci teknede ise 67'si Sudanlı, 2'si Mısırlı olmak üzere 69 düzensiz göçmen bulunduğu ve tümünün sağ kurtarıldığı kaydedildi. Kurtarma operasyonunu, Kızılay ekipleri ile Sahil Güvenlik Güçlerinin gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 4 cesedin savcılığa teslim edildiği aktarıldı.