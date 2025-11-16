ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark kentinde akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, saldırıda 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmazken, polis ekiplerinin saldırı sonrası bölgeyi kordon altına aldığı aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Newark Emniyeti, saldırının nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapmazken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölge halkı tedirgin

New Jersey'de son dönemlerde artan silahlı şiddet olayları nedeniyle halkın tedirgin olduğu belirtiliyor. Newark yetkilileri, saldırıya ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların polise ihbarda bulunmalarını istedi.