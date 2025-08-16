Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarının ardından yürütülen çalışmaların bilimsel yöntemlerle ve teknik uzmanlıkla gerçekleştirildiğini duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yanlış zamanda veya hatalı yöntemle yapılan ağaçlandırma, yıllar sürecek emeğin boşa gitmesine neden olabilir. 186 yıllık tecrübeye sahip kurumumuz, orman mühendislerimizin bilgi birikimiyle yanan alanlarımızı en verimli şekilde yeniden ormanlaştıracaktır” denildi.

Açıklamaya göre, yangın sonrası ilk adım; orman tipi, toprak yapısı, iklim koşulları ve mevcut tohum stoku hakkında detaylı inceleme yapmak oluyor. Bu veriler doğrultusunda uygulanacak ağaçlandırma yöntemi belirleniyor.

Kızılçam ormanlarında toprakta yeterli tohum bulunduğu takdirde doğal gençleştirme tercih ediliyor. Açıklamada, “Kızılçam bu toprakların mucizesidir. Yangın sonrası toprakta bulunan kozalaklar yüksek ısıyla açılır ve ilk yağmurla birlikte filizlenir. Doğal gençleştirmede yanmış ağaçlar temizlenir, dallar toprağa serilir ve hafif toprak işlemesi yapılır. Böylece binlerce fidan kendiliğinden sürgün verir” ifadeleri yer aldı. Makilik alanlarda ise köklerden sürgün verme yöntemiyle doğanın kendi onarım sürecini başlattığı belirtildi.

OGM, her bölgenin ekolojik yapısına uygun, yöresel türlerden üretilmiş fidanların dikildiğini vurguladı. Açıklamada, “Her fidan her bölgede gelişmez. Bölgenin iklimine, toprağına ve rakımına uyumlu fidanlar tercih edilir. Bu sayede sulama ve bakım ihtiyacı azalır, orman uzun ömürlü olur. Yangına dayanıklı ve dirençli türler ağaçlandırma planlarında öncelikli olarak yer alır” denildi.

Zeytin, badem ve benzeri meyveli türlerin tek başına orman oluşturmadığının altı çizilerek, bu türlerin sadece orman köylülerinin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla belirlenen alanlarda dikildiği aktarıldı. OGM, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 169’uncu maddesi uyarınca, yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırıldığını ve hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamayacağını da hatırlattı.