Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Keçiörengücü ile İstanbulspor, Aktepe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. İstanbulspor’da Dijlan Aydın, 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın öne çıkan anları

14. dakika: Emir Kaan’ın ortasında Loshaj’ın şutunu kaleci Mehmet Erdoğan kornere çeldi.

23. dakika: Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda Erkan’ın kafa şutu az farkla auta çıktı. Ankara'da taciz iddiası ortalığı birbirine kattı! İçeriği Görüntüle

55. dakika: Roshi’nin kafa pasında Fernandes’in sert vuruşunu kaleci İsa kurtardı.

70. dakika: Rroca’nın serbest vuruşu üst direkten auta gitti.

81. dakika: Ezeh’in ortasında Roshi’nin kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

85. dakika: İstanbulsporlu Dijlan Aydın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın özeti

Golsüz biten mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İstanbulspor, son dakikalarda 10 kişi oynamasına rağmen kalesini gole kapatmayı başardı. Keçiörengücü ise taraftarı önünde galibiyet arasa da son vuruşlarda etkili olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.