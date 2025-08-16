Başarılı oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken “Gelin Takımı 2”, 24 Ekim’de vizyona giriyor. İlk filmin büyük ilgi görmesinin ardından çekilen devam filmi, Seda Bakan (Ayça), Şebnem Bozoklu (Selin), Ecem Erkek (Berrin) ve Nilperi Şahinkaya (Deniz)’yi yeniden bir araya getiriyor.

Film, SKY Films ve TAFF Pictures ortak yapımı olarak hayata geçirilirken, yönetmen koltuğunda Doğacan Anafartaoturuyor. Yapım, izleyiciyi kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Yeni Komik Maceralar Beyazperdede

“Gelin Takımı 2”, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz’in yeni ve komik maceralarını beyaz perdede sunuyor. Filmin kadrosuna ayrıca Emrah Altıntoprak, Baran Bölükbaşı, Barış Yıldız, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Mert Denizmen, Mehmet Günsür ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor.