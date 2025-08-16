AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca’nın AK Parti’ye katılımıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, CHP’yi eleştirerek, “Bugün CHP’ye baktığımızda, ülkemizin geleceğinde AK Parti ile yarıştıkları bir tablodan ziyade, sabah kalkıp adeta Recep Tayyip Erdoğan’a ve arkadaşlarına kim daha büyük bir yalan atacak telaşına düşmüş bir yalan şebekesi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Altınova Belediye Başkanı AK Parti’ye Katıldı

Fazlaca, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettikten sonra sosyal medya hesabından AK Parti’ye katıldığını duyurmuştu. Katılım töreni, AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Genel Merkez’de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca’nın yakasına AK Parti rozeti takıldı.

Katılımın ardından Yalova İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Başkanı Umut Güçlü, Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Fazlaca ve partililer katıldı.

Büyükgümüş’ten CHP Eleştirisi ve Yeni Proje Açıklamaları

Toplantıda konuşan Büyükgümüş, partiye katılım gösteren belediye başkanlarını tebrik ederek, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yolunun çökmesi nedeniyle tamamlanan yol çalışmalarını da duyurdu. Büyükgümüş, CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ve CHP’nin yaklaşımına dikkat çekti.

Fazlaca: “Yeni Bir Sayfa Açıyoruz”

Altınova Belediye Başkanı Fazlaca ise, AK Parti’ye katılımını değerlendirerek, “Altınova için tarihi bir süreci tamamladık. Şimdi yeni projeleri hayata geçirme ve vatandaşımıza hizmet etme zamanı. Yeni sürecin tüm vatandaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükgümüş ayrıca, Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı’nın destekleriyle tamamlanan hastane yolunun vatandaşların kullanımına açıldığını belirtti. Çevre yolu ihalesinin tamamlandığını ve kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlanacağını açıkladı.