Ankara’nın Keçiören ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ’den yapılan açıklamada, Keçiören P-2 Pompa İstasyonu’nda N-6 hattına su sağlayan 3 adet 500 kW’lık elektrik motorundan birinin yanması nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle’de üst kotlara su aktarımında basınç düşüklüğü oluştuğu bildirildi.

Kesintiden özellikle Keçiören Şehit Kubilay, Sancaktepe, Yayla ve Yükseltepe mahallelerinin etkilendiği aktarıldı. ASKİ ekiplerinin arızaya hızla müdahale ettiği ve motor değişiminin ardından sisteme yeniden üç pompayla su verileceği belirtildi.

Yetkililer, suyun gece yarısı itibarıyla abonelere ulaştırılmasının planlandığını açıkladı.