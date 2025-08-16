Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmelerin, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması çabalarına yeni bir ivme kazandırdığını açıkladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da yapılan görüşmeler, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin barış çabalarına aktif destek verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.