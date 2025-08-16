Niğde’de Ankara-Niğde Otoyolu Pınarcık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 34 KBJ 064 plakalı tır, aynı yönde seyreden 01 DJU 33 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan C.T. (54) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: Zehra Önen