CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir’deki ziyaretleri kapsamında partililer ve emeklilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Özel, dün Cacabey Meydanı’nda gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin ardından bugün de Kırşehir programını sürdürdü.

Özel, ilk olarak CHP Kırşehir İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle buluştu. Daha sonra Kırşehir Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile görüşen Özel, programını “Emekliler Lokali” ziyareti ile tamamladı.

Burada konuşan Özel, vatandaşların oy tercihlerine yönelik eleştirilere yanıt vererek, “Kimsenin verdiği oy için özür dilemesine gerek yok. Herkes, iyi olsun diye oy veriyor. İnsanlar, ekonomik olarak zor durumda olanların ve emeklilerin yanında olanları tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Özel, AK Parti’nin geçmişte üye ve seçmenleri yönlendirme çabalarına da değinerek, “Bazen insanlar, ‘Geçmişte yanlış yaptık, şimdi doğruyu bulduk’ dediğinde korkuyor. Ama biz hiç kızmayız. Kim emeklinin yanında, kim ekonomik sıkıntı yaşayanların yanında ise halk onu tercih ediyor. Dünyada sosyal demokrat partiler hep emekliler, işçiler ve çiftçilerden oy alır” diye konuştu.

“Kurulduğumuz günden beri halkın partisiyiz”

Özel, Kırşehir ziyaretindeki coşkuyu değerlendirerek, “Kurulduğumuz günden beri halkın partisiyiz. Türkiye’nin dört bir yanına gidiyorum ve vatandaşın ekonomik durumunu gözlemliyorum. Örneğin, bir emekli maaşıyla çeyrek altın alım gücü AK Parti iktidarında ciddi şekilde düşmüş durumda. Daha önce 8 çeyrek altın alan emekli, bugün 2 çeyrek altın alabiliyor. Bu nedenle de emekliler arasında AK Parti’nin oy oranı düşmüş durumda” dedi.

Özel’in açıklamaları, özellikle emekli ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar üzerinden yapılan siyasi analizlerle dikkat çekti.