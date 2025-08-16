Ankara’nın Çankaya ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen M.K., mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, aile şikâyetçi oldu.

Apartman girişinde taciz iddiası

Olay, sabah saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. İddiaya göre M.K., halası A.S.’nin yanında kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu marketten eve dönerken takip etti. Apartman girişinde çocuğa tacizde bulunmaya kalkışan şüpheli, küçük kızın eve doğru koşması üzerine peşinden gitti. Eve girdiği öne sürülen M.K., hala A.S. tarafından dışarı çıkarıldı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, tepki gösterdikleri şüpheliyi yakalayarak darbetti. Kaçmaya çalışan M.K., bir parkta mahalleli tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kalabalığın arasından çıkararak ambulansla hastaneye sevk etti.

“Evin içine kadar girdi”

Küçük kızın halası A.S., olayla ilgili yaptığı açıklamada şüphelinin eve kadar girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Yeğenimi takip ediyor ve binaya giriyor. Kolunu okşamış, kulağına bir şeyler söylemiş. Yeğenim korkarak eve geldi, zile bastı. Kapıyı açtığımda şahıs bana ‘Korkma korkma’ dedi. İçeri girip çıkmamaya başladı. Benim içeride 1 aylık bebeğim vardı. Çığlık atarak yardım istedim ve en sonunda kolundan tutup dışarı attım. Ardından binanın altına gelip küfür ve el hareketleri yaptı, ben de hemen polisi aradım.”

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, küçük kız ve ailesinin şüpheli M.K.’den şikâyetçi olduğu öğrenildi.