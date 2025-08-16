Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 13 Haziran 2025’te temelini attığı Mamak Metrosu Projesi kapsamında çalışmalar uluslararası ihale yönetmelikleri ve standartlara uygun şekilde sürdürülüyor.

Altyapı ve Hazırlık Çalışmaları

Proje kapsamında ASKİ, Başkent Doğalgaz, TEİAŞ ve Telekom gibi altyapı kuruluşlarının yanı sıra ilgili kamu kurumlarıyla resmi protokol süreçleri başlatıldı. Amaç, altyapı deplase işlemlerini en az maliyet ve zarar ile tamamlamak. Bu süreçte güzergâhtaki muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor.

Yüklenici firma tarafından yapılan teknik değerlendirme kapsamında, proje etki alanındaki yaklaşık 450 binada mevcut durum tespitleri gerçekleştiriliyor. Gürültü, emisyon ve su numunesi ölçümleri tamamlanırken; Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik izinleri, EGO Genel Müdürlüğü ile otobüs hatlarının yeni güzergâhlara entegrasyonu için çalışmalar sürüyor.

Şantiye ve Üretim Tesisleri

Merkez şantiye sahasında idari binalar, yemekhaneler ve yatakhanelerin kurulumu devam ediyor. İnce inşaat işlerinin Ağustos ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Segment üretim tesisinde ise kalıplar yerleştirildi, otomasyon ve doğalgaz bağlantı montajları sürüyor.

İnşaat Aşamaları

Mamak Metrosu güzergâhında 8 istasyon, 2 makas yapısı, Dikimevi’nde geceleme hattı ve bağlantı tünelleri olmak üzere toplam 11 bölgede inşaat yapılacak. Ayrıca Söğütözü depo sahasında atölye binası, ray işleri ve istinat duvarları da projeye dâhil edilecek.

İlk etapta altyapı protokollerinin imzalanmasının ardından temel atma töreninin gerçekleştirildiği bölgede deplase çalışmalarına başlanacak. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından kuyruk tüneli imalatları ve sonrasında Natoyolu–Abidinpaşa arasındaki istasyonlarda altyapı ile imalat süreçleri ilerleyecek.

TBM (tünel açma makineleri) siparişleri verildi. Mayıs–Haziran aylarında sahaya nakledilecek makinelerin montajının ardından yaklaşık iki ay içinde tünel kazılarının başlaması planlanıyor. Söğütözü depo sahasındaki imalatlar da metro inşaatıyla paralel şekilde yürütülecek.

Modern Ulaşım Alternatifi

Takvime uygun olarak ilerleyen Mamak Metrosu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Ankara’nın doğusuna modern ve hızlı bir toplu taşıma alternatifi kazandırılması hedefleniyor.