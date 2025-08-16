Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında faizsiz kredi desteğinin yanı sıra evlenecek çiftlere düğün hazırlıkları sürecinde ek kolaylıklar sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genç çiftlerin düğün ve evlilik hazırlıklarında ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri daha uygun koşullarda alabilmeleri için firmalar ve esnaflarla işbirliği çalışmaları devam ediyor.

109 belediyeden 168 farklı destek

Proje kapsamında belediyelerle yapılan işbirliği sayesinde gençler; ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi toplam 16 farklı kategoride, 109 belediye tarafından sunulan 168 destekten yararlanabiliyor.

Buna göre;

61 belediye ücretsiz düğün salonu,

35 belediye ücretsiz nikah işlemleri,

10 belediye indirimli düğün salonu,

16 belediye beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği,

12 belediye doğrudan maddi destek,

17 belediye nikah cüzdanı ücreti, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama,

11 belediye evlilik hediyesi,

6 belediye ise gelinlik, damatlık ve giyim desteği sunuyor.

13 bin 903 genç indirimlerden faydalandı

Öte yandan, Bakanlık bugüne kadar 1098 yerel, 39 ulusal firma ile indirim anlaşması yaptı. Genç çiftler, firmaların sunduğu mevcut indirimlere ek olarak %10 ile %35 arasında değişen özel indirimlerden yararlanabiliyor.

Şimdiye kadar 13 bin 903 genç, e-Devlet üzerinden kendilerine özel tanımlanan indirim koduyla kampanyalara katıldı. Çiftler, proje kapsamındaki indirimlere dair tüm detaylara ve indirim kodu oluşturma adımlarına ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar adresinden ulaşabiliyor.