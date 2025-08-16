Ankara’nın Çankaya ilçesinde serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü ile onu kurtarmak isteyen kuzeni Tayfun Erdoğan (29) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya’nın Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkisinde bulunan Çavuşlu Göleti’nde meydana geldi. Ankara’ya gezmek için gelen Sudenaz Kökçü, kuzeni Tayfun Erdoğan ve eşiyle birlikte piknik yapmak için gölet kenarına gitti. Serinlemek amacıyla suya giren Kökçü, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Genç kızı kurtarmak isteyen kuzeni Tayfun Erdoğan da gölete girdi ancak ikisi de suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin arama çalışmaları sonucunda Sudenaz Kökçü ve Tayfun Erdoğan’ın cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Cenazeler toprağa verildi

Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Sudenaz Kökçü’nün cenazesi memleketi Tokat’a gönderildi. 2 çocuk babası Tayfun Erdoğan ise Çankaya’ya bağlı Büyükcamili köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

“Yüzme biliyorum demiş”

Tayfun Erdoğan’ın komşusu Bilgen Erdoğan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kız serinlemek için gölete girmek istemiş. ‘Ben yüzme biliyorum’ diyerek suya giriyor. Ancak kısa süre sonra batmaya başlıyor. Tayfun da onu kurtarmak için suya giriyor ama ikisi de kurtarılamadı” dedi.