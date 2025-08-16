Yunanistan İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, son günlerde etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgarların yangınları artırdığını ve itfaiye ekiplerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Yüksek sıcaklıkların etkisindeki Avrupa, orman yangınlarıyla boğuşuyor

Yunanistan'da son günlerde çıkan orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönüm alan etkilendi

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler devam etti

Çigas, Yunanistan genelinde son 4 günde 242 orman yangını çıktığını ifade etti.

Son günlerin itfaiye teşkilatı için son derece zorlu geçtiğini vurgulayan Çigas, 'Küresel iklim krizi tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bu koşullar yangınların yayılmasını kolaylaştırıyor ve ülkenin doğal zenginliklerini tehdit ediyor.' dedi.

Son yangınlarla bağlantılı olarak Patra, Zakintos Adası ve Yanya çevresinde gözaltılar yapıldığını aktaran Çigas, yılbaşından bu yana kundaklama ve açık alanda ateş yakma sebebiyle 320 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 40'ının kasten yangın çıkardığının belirlendiğini vurguladı.

Muhabir: Ayhan Mehmet