Şanlıurfa’da yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. İşçiler, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu gözük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle girişindeki yapımı süren iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.