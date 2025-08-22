Mesajlar sosyal medyayı karıştırdı

Fotoğrafçı Mesut Adlin’in küçük yaşta biriyle yaptığı öne sürülen mesajlarının ifşa edilmesi gündeme oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan mesajların ardından popüler müzik grubu Manifest, Adlin ile yapılması planlanan çekimlerin iptal edildiğini duyurdu.

Manifest’ten iptal kararı

Manifest grubu, Mesut Adlin ile planlanan çekimlerini ve gelecek projelerini iptal ettiklerini duyurdu. Ayrıca sürecin takipçisi olacaklarını açıkladılar.

Tolga Akış’tan açıklama

Ardından Adlin’in yakın çevresinden de paylaşımlar geldi. Prodüktör Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sektörün tamamıyla iletişim halinde olduklarını ama kimsenin yanlışını savunmayacaklarını belirterek, “Bu sektörde de tüm ülkede de değişmesi gereken çok şey var” dedi. dedi.

Mesut Adlin’den savunma ve özür

Adlin ise yaptığı açıklamada konuşmaların eksik yansıtıldığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yaşı küçük biriyle iletişim kurmadığını öne süren Adlin, “Böyle bir konuyla gündeme gelmek benim için son derece üzücü ve yıpratıcı” diyerek kamuoyundan özür diledi.