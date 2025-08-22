Ankara’nın gözde ilçelerinden Yenimahalle, doğayla iç içe bir yaşam anlayışını benimseyerek şehir hayatının getirdiği stres ve karmaşaya karşı yeşil alanlarla nefes aldırıyor.

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların temiz hava soluyabileceği, doğal güzelliklerle buluşabileceği alanları çoğaltmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçede hayata geçirilen parklar, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri, hem çocukların hem de yetişkinlerin doğayla daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyor.

Yenimahalle’de doğayı kalbimizde taşıyoruz. 🌳🌳🌳



Şehir yaşamının getirdiği karmaşa içinde, doğaya dönmenin, temiz havayı solumanın ve doğal güzellikleri keşfetmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız.



Yenimahalle'de yeşili ve doğayı vatandaşlarımıza daha yakın kılmak… pic.twitter.com/XhwTkibObK — Fethi Yaşar (@fethiyasar) August 22, 2025

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şehir yaşamının getirdiği karmaşa içinde doğaya dönmenin, temiz havayı solumanın ve doğal güzellikleri keşfetmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Yenimahalle'de yeşili ve doğayı vatandaşlarımıza daha yakın kılmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Yenimahalle’de doğaya verilen bu özel önem, hem çevre bilincinin artmasına hem de yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlıyor.