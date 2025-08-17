İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan havzada Antik Dönem'den bu yana yetiştirilen üzümün kendine özgü yeşilden kahverengiye dönüştüğü kurutma süreci başladı.

Gün doğumunda hasada başlayan tarım işçilerinin asmalardan kestiği üzümler, traktörlerle sergi alanlarına götürülüyor.

Üzümler burada daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve 'posata' adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanıyor.

Sergi alanlarında yaklaşık 10 gün bekletilen üzümler kurutularak yeşilden kahverengine dönüşüyor.

Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzüm daha sonra satılmak üzere işletmelere gönderiliyor.

Gediz Nehri Havzası'ndaki yaklaşık 1 milyon dekar bağda yetiştirilen Sultani çekirdeksiz üzümün büyük bölümü kurutulduktan sonra dış pazarda satışa sunuluyor.

Üreticilerden Burcu Sever Özgenç, AA muhabirine, üzüm hasadının yoğun emek istediğini belirtti.

Hasat dönemi mesailerinin saat 05.30 sularında başladığını ve saat 14.00'da sona erdiğini anlatan Özgenç, '40 derece havada üzüm kesme çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl dolu ve don hasarı nedeniyle üzümde verimi oldukça düşük. Üreticiler olarak biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üzümler tamamen insan emeğinin gücüyle toplanıyor.' diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçisi Ramazan Başkurt da, Mardin'den buraya ekmek parası kazanmak için geldiğini ve 1 ay boyunca üzüm hasadında çalışacağını kaydetti.