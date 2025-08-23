Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu Zeynep isimli işçi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölümlerin kader değil siyasi iktidarın yanlış tarım politikalarının ve işçilerin güvencesiz koşullarının sonucu olduğunu vurguladı.

Mahmut Tanal X sosyal medya hesabından duyurdu:

Balıkesir Sındırgı'da, tarım işçisi hemşehrilerimizi taşıyan traktör devrildi. Zeynep kardeşimizi kaybettik, yaralılarımız var. Allah rahmet eylesin. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz, kendi imkanlarıyla iş ve aş bulamadığı için binlerce kilometre uzakta, sefalet koşullarında çalışma mahkûm ediliyor. Bu ölümler kader değil, siyasi iktidarın tarım politikalarının, işsizliğin, güvencesizliğin sonuçları. Artık yeter. Tarım işçileri ölmeye değil, insanca yaşamaya layıktır.

Tarım işçilerinin insanca yaşam koşulları talebi yeniden gündeme geldi.