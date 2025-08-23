Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'ndaki konferansa ABB Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

ABB Başkanı Yavaş, konferansta yaptığı konuşmada, milli mücadele noktalarının ayakta kalması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Birçok kişinin, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Ankara civarında yapıldığını bilmediğini anlatan Yavaş, şunları söyledi:

'Kent Konseyi ile birlikte özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanları topluca ziyaret edip oralarda nasıl bir savaş verildiğini bizzat yerinde görmelerini istedik. Bizim de burada harp alanlarını koruma altına almamız gerekir ve buraların bu şekilde ziyaret edilmesinde çok büyük yarar var. Eğer böyle yapmazsak, köklerimizden koparsak, yanı başımızda Ankara'ya kadar dayanmış düşmana karşı verilen mücadeleyi hep canlı tutup bizden sonra gelecek bütün nesillere biz bunu aktarmazsak ne olur? Çok şey olur, Lozan'ı tartışmaya başlarlar, Kurtuluş Harbi'ni tartışmaya başlarlar, Türklüğü tartışmaya başlarlar.'

Yavaş, milli mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Tarihçi Selim Erdoğan'ın sunumuyla gerçekleşen konferansta, milli mücadelenin bağımsızlık ruhu anlatıldı.