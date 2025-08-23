Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yargı paketinde, kamu güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik cezalar artırıldı.
Yol kesene 3 yıl hapis
Trafikte diğer araçların önünü keserek güvenliği tehlikeye atan kişiler, yeni düzenlemeye göre 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Havaya ateş açana 5 yıl hapis
Halka açık alanlarda silahla havaya ateş açanlara ise 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Düzenlemenin, toplumda caydırıcılığı artırması bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi