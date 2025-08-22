Tekirdağ’da sahneye çıkan rapçi Çakal, konser sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açılması sonucu ayağından vuruldu.

Sahnede panik yaşandı

Kurşunun isabet etmesiyle sahnede büyük panik yaşandı. Konseri izleyen binlerce kişi çığlıklarla alandan uzaklaşmaya çalışırken, güvenlik görevlileri hızla müdahale etti.

Hastaneye kaldırıldı, durumu iyi

Sağlık ekipleri genç rapçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çakal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlardan alınan bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis saldırganı arıyor

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.