Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve kültürel etkinliklerin merkezi haline gelen Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, 2. Tiyatro Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Etkinlik kapsamında, PYM Tiyatro Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan 9 farklı oyun sanatseverlerle buluşuyor.

Sahneledikleri oyunlarla performanslarını gözler önüne seren kursiyerlerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “PYM Tiyatro Atölyesinde eğitim alan öğrencilerimiz, sergiledikleri oyunculuklarla herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Büyük özveriyle hazırladıkları oyunlarla hemşehrilerimizle buluşan kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum. Oyunlara yoğun ilgi gösteren tüm tiyatroseverlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Tiyatro Günleri kapsamında “Buzlar Çözülmeden”, “Töre”, “Nafile Dünya”, “Kadın Sığınağı”, “Akide Şekeri” ve “Boyacı” oyunları izleyiciden tam not aldı. Etkinlikler “Paydos”, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” ve “İstiklal” oyunlarıyla devam edecek.