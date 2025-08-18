Adalet Bakanlığı personeline ödenecek maaş promosyonu için yapılan ihale sonuçlandı. Yapılan açıklamaya göre, promosyon ihalesini VakıfBank 90 bin TL ile kazanarak en yüksek teklifi verdi. Bakanlık çalışanlarına sağlanacak bu promosyon anlaşmasının detayları ise kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı personelleri 70.000 TL alınan maaşla 90.000 TL'lik promosyon teklifini az buldu. Tepki nedeniyle VakıfBank hesaplarını kapatmak için harekete geçen çalışanlar seslerini yetkililere duyurmayı başardı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı çalışanları ise bu duruma sessiz kalmadı. Sosyal medyada yapılan binlerde paylaşımdan sonra ise ihalenin ertelendiği bilgisi geldi.