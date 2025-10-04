Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz"

Konu ve Türkiye’nin duruşu

Erdoğan, açıklamasında Hamas’ın ateşkes yanıtını olumlu değerlendirirken, asıl sorumluluğun İsrail’de olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasının ve kalıcı barışın tesis edilmesinin öncelikli hedef olması gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin, Filistin halkı için en iyi sonucun elde edilmesi ve uluslararası toplumun desteklediği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi yönünde aktif çaba ve diplomatik destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2025