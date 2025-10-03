Bursa’da aylardır beklenen yağışların gerçekleşmemesi, barajlardaki doluluk oranlarını kritik seviyelere indirdi. Kentin içme suyunu karşılayan barajlarda sadece 4 günlük rezervin kaldığı açıklandı.
Su kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 7 ilçede 12 saatlik su kesintileri programı uygulamaya başladı. Kesintilerle birlikte birçok mahallede musluklardan gün boyu su akmaması, vatandaşların tepkisine yol açtı.
Evlerinde su biriktirerek idare etmeye çalışan yurttaşlar, “Susuzluktan bıktık, barajlar kurudu ama önlem alınmadı” diyerek duruma isyan etti.
Muhabir: Haber Merkezi