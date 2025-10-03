letişim Başkanlığı, Ahmet Mattia Minguzzi’nin katilleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan “engelli raporu aldılar” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan duyuruda, söz konusu belgenin engellilik raporu değil, eğitim sürecinde kullanılan “kaynaştırma raporu” olduğu belirtildi.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Başkanlık, olayla ilgili sürecin yargı makamları tarafından titizlikle yürütüldüğünü hatırlatarak, yanlış bilgilere karşı resmi kanallardan yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini ifade etti.