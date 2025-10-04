Açıklamada, Gazze’de acilen ateşkesin tesis edilmesi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve barışı destekleyecek adımların atılmasının önemine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e de çağrıda bulunarak Gazze halkına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, tarafların ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlaması ve uluslararası toplumun desteğiyle iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin, barış sürecine yönelik müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

Hamas'ın Gazze'de Ateşkesin Tesisine Yönelik Plana Verdiği Yanıt Hk. https://t.co/Kj6EjtLb7N pic.twitter.com/Grw022WNRe — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 3, 2025