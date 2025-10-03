Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Osmaniye’de KYK yurdunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kasım Bulgan için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” sloganıyla gerçekleştirilen eylemde öğrenciler, barınma hakkına ve yurt koşullarına dikkat çekti. “Ölmeye değil, okumaya geldik” diyen gençler, yaşanan ihmalin arkadaşlarının hayatına mal olduğunu vurguladı.

Ne Olmuştu?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Kasım Bulgan, kaldığı KYK yurdunda sıcak suyun olmaması nedeniyle soğuk duş almak zorunda kaldı. Bu esnada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay, üniversite gençliği ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yaşananlar sonrası protesto gösterileri düzenlenirken, eylemlere katılan Sol Genç üyesi 12 öğrenci gözaltına alındı.

Uzmandan Uyarı: Soğuk Duş Kalp Krizini Tetikleyebilir

Geçtiğimiz yıllarda Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztos soğuk suyu altında duş almanın kalp krizine etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu: “Kalp krizi anında soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin. Özellikle soğuk su, kalp damarlarında büzüşmeye yol açarak mevcut durumu daha da kötüleştirebilir.”

Öğrenciler Ne Talep Ediyor?

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve destek veren gruplar, başta KYK yurtlarındaki yaşam koşulları olmak üzere, gençlerin barınma hakkının güvence altına alınmasını ve benzer ihmallerin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyor.