Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında açılan “Cumhurbaşkanını tehdit” davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 104 gündür tutuklu bulunan Altaylı, sabah saatlerinde Silivri Cezaevi’nden duruşma salonuna getirildi.

Dava, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki 2 No’lu duruşma salonunda görüldü. İddianamede Altaylı hakkında en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Altaylı duruşmada yaptığı savunmada, çocukların eşit şartlarda hayata başlaması gerektiğini vurguladı. “Hiç tanımadığım çocukları bile kendi kızım gibi düşünüyorum. Onların da şanslı olmalarını, liyakate değer verilen bir ülkede yaşamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Avukatları ise iddianamenin önce basına servis edildiğini, kendilerine geç ulaştırıldığını belirterek sürecin hukuka aykırı yürütüldüğünü savundu.