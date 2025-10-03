Bağımsız araştırma grubu ENAGrup (ENAG), Eylül 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, E-TÜFE Eylül ayında %3,79 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise E-TÜFE’deki artış %63,23 olarak gerçekleşti. Bu rakam, ENAG’ın hesaplamalarına göre tüketici fiyatlarında yüksek seyrin sürdüğünü ortaya koyuyor.

ENAG verileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi enflasyon verilerinden farklılık göstermesiyle dikkat çekiyor. Akademisyen ve ekonomistlerden oluşan ENAGrup, alternatif hesaplama yöntemleriyle enflasyon oranlarını belirliyor ve bu veriler kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Yıllık Enflasyon %60’ın Üzerinde

Eylül verileriyle birlikte ENAG’ın yıllık enflasyon hesaplaması, tüketici fiyatlarındaki genel eğilimin yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi. Özellikle gıda, kira ve ulaştırma kalemlerindeki yüksek artışlar, enflasyonun temel belirleyicileri arasında yer aldı.