İzmir’de kamu çalışanlarının gerçekleştirdiği grev kapsamında, kentin önemli ulaşım hatlarından biri olan İZBAN’da seferler durduruldu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce vatandaş, polis bariyerleri ve kapalı istasyon kapılarıyla karşılaştı. Yaşanan aksaklıklar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Grev nedeniyle ulaşımın aksaması özellikle çalışan kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren bir vatandaş, “Bu şekilde rezillik başka bir ülkede olamaz. Sabah uyanıyorsunuz, işe gitmek için çıkıyorsunuz, her yer kapalı, polis bariyerleri… Neymiş, eylem varmış. Gerçekten çalışmaya ihtiyacı olanlara eylem hakkı yok, çünkü o gün sabah erken kalkıp para kazanmak zorundalar,” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

"Bu mu adalet arayışınız?"

Vatandaşlar, grev hakkına saygılı olduklarını belirtmekle birlikte, böyle durumlarda alternatif ulaşım çözümlerinin sunulması gerektiğini vurguladı. “Eylem yapılıyorsa, ulaşım düzenlemesi de yapılmalı. Başkasının cebine girecek miktardan başkası işinden oluyor. Bu mu gerçekten adalet arayışınız?” şeklindeki yorumlar, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Öte yandan grev kararı alan memur sendikaları, maaş ve özlük hakları konusunda uzun süredir taleplerinin karşılanmadığını, bu nedenle demokratik haklarını kullandıklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.