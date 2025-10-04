Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Darboğaz yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Duman'ın kullandığı 55 EU 020 plakalı otomobilin motor bölümünden duman yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araçta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA